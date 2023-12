Non sembrano preoccupanti le condizioni didopo il problema fisico patito nella sfida di ieri trae Frosinone. Come ha reso noto lo stesso club bianconero attraverso un comunicato ufficiale, la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha infatti escluso lesioni muscolari ma ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Il brasiliano, quindi, sarà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico, che poi stabilirà se potrà essere a disposizione per la sfida di sabato contro la Roma, l'ultima di un 2023 per lui non particolarmente felice.