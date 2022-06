Come racconta Tuttosport, la società non perde di vista Nicolò Zaniolo. Contatti ce ne sono stati e continueranno a essercene, tanto più che a curare i suoi interessi è lo stesso entourage di Arnautovic, al momento il candidato principale al ruolo di vice Vlahovic (ne parliamo a parte in questa stessa pagina). La Juve sembrava molto vicina a Nicolò nei mesi scorsi, ma la situazione sembra essere cambiata. E anche la Roma è più vicina a trattenerlo.