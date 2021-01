12









Gira e rigira, ci risiamo. In estate la Juventus ha dato forma alla maglia numero 9 vestendola sulle poderose e mature spalle di Alvaro Morata, adesso, alle porte del mercato invernale, dovrà trovare un suo vice. O meglio, una quarta punta, perché come dice il detto, finchè la barca va, lasciala andare. Ronaldo e Morata viaggiano su ritmi stratosferici, spazio a loro due, sempre aspettando la rinascita di Dybala. Ma i tanti impegni ravvicinati hanno messo sotto la lente di ingrandimento questo buco di formazione, necessario quando la lucidità viene a mancare per le troppe partite. Così, Fabio Paratici sta scandagliando il mercato alla ricerca di un tassello che faccia al caso di Pirlo e che, soprattutto, rappresenti un’occasione a livello economico, senza esborsi sanguinosi per una pedina che dovrà partire dalle retrovie. A due giorni dal gong della sessione invernale, è bene avere un quadro generale di quali e quanti nomi partecipano al casting bianconero.



