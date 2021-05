Ancora una manciata di ore per assistere al big match di giornata Juventus-Milan, squadre che si giocheranno molto del loto futuro. Sky Sport ha dato aggiornamenti sulla formazione dei rossoneri. In porta ci sarà Donnarumma, molto probabilmente con la fascia al braccio perché Romagnoli si potrebbe sedere in panchina al posto di Tomori. In attacco, dietro a Ibrahimovic, spazio a Brahim Diaz, che affiancherà Calhanoglu e Saelemaekers.