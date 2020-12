Come riportato da Milan News, la Juve non avrebbe perso di vista Gigio Donnarumma. Il club bianconero ha ovviamente sotto contratto Wojciech Szczesny e ce l'avrà fino al 2024 con 6.5 milioni netti di stipendio a stagione. Dunque, per ora non sembra contemplato un 'cambio del guardiano'. Per MN, inoltre, una possibile cessione del polacco sarebbe da escludere: Tek va infatti per i 31 anni ed è molto complicata come ipotesi concretizzare una cessione tale da aiutare i bianconero al raggiungimento di Donnarumma come obiettivo di mercato.