Quanto torna Angel? Come riporta Tuttosport, "il recupero non avverrà in tempo per la Roma e forse nemmeno per le sfide ravvicinate con Spezia e Fiorentina, ma la cautela impone pensare a un argentino pronto per la prima partita di Champions League, il 6 o il 7 di settembre, per evitare ricadute dopo la lesione muscolare all’adduttore che lo ha tenuto fuori lunedì sera a Marassi".