Come racconta Gazzetta, ora si rimescolano le carte per il vice Vlahovic. E attenzione al nome di Luis, il colombiano che l’Atalanta valuta intorno ai 15 milioni di euro. A Torino, però, vorrebbero chiudere l’operazione con un prestito, considerato che il giocatore ha ormai 31 anni. Né a Bergamo prendono in considerazione l’idea di uno scambio. Dunque, questa trattativa è ancora tutta da impostare.