Allenamento terminato alla Continassa, dove la Juve ha avuto modo di preparare la sfida di domenica sera contro l'Hellas Verona. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dei bianconeri.



L'ALLENAMENTO - "Domenica, alle 20:45, la Juventus torna in campo all'Allianz Stadium e i bianconeri, questa mattina, al JTC, hanno continuato a lavorare in vista della sfida contro l'Hellas Verona. Oggi seduta di allenamento con focus sulla tattica, con partitella finale."



LA CONFERENZA - Su Juventus.com arrivano le ultime anche sulla conferenza stampa di Andrea Pirlo: "Anche domani, vigilia della gara con gli scaligeri, i bianconeri si alleneranno al mattino, dopodichè (ore 14, in diretta su Juventus TV) Coach Pirlo incontrerà i giornalisti invitati all'Allianz Stadium".