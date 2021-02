Da Juventus.com



Ieri la Juventus ha riposato per ricaricare le batterie in vista della sfida di lunedì sera, il “Monday Night” contro il Crotone all’Allianz Stadium.



La squadra è tornata a lavorare al Training Center in mattinata, focalizzando l’attenzione su esercitazioni tattiche, possessi e partita.



Domani sarà vigilia: la squadra si allenerà al mattino, mentre alle 14 è in programma la conferenza stampa di Mister Pirlo con i giornalisti invitati da remoto.



Diretta, come sempre, su Juventus Tv