Da Juventus.com, il comunicato sulla giornata di allenamenti: "​Pomeriggio di vigilia al Training Center per la Juve, che oggi ha sostenuto l'allenamento di rifinitura e di preparazione al ritorno in campo in un match di Serie A, dopo oltre tre mesi. L'appuntamento è fissato per domani, alle 21.45: i bianconeri si ritroveranno al mattino e partiranno, sempre domattina, alla volta di Bologna".