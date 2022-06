Come racconta il Corriere dello Sport, in casa Juve si registra la volontà di restare da parte di Alex Sandro nonostante il contratto in scadenza con maxi-ingaggio che complica un'eventuale partenza, ma anche diversi interessamenti per Luca Pellegrini che pensa a un ritorno alla Roma mentre viene cercato soprattutto in Premier da Fulham e West Ham.



Alex Sandro entra nell'ultimo anno di contratto e ha uno stipendio lordo di 11,1 milioni di euro, circa 6 milioni di euro netti. Non esattamente pochi per la Juventus, date anche le ultime prestazioni fornite dall'esterno brasiliano.