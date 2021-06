Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha parlato della gestione secondo portiere in casa Juve: "Questione secondo portiere in casa Juve? In questo momento la Juventus ha bloccato Perin, diciamo che non è un’operazione prioritaria per la Juve. Chiaro che la Juventus sta cercando di intervenire sul centrocampo che è la priorità, poi la questione secondo portiere emergerà dopo. Il mercato al momento è bloccato e decollerà alla fine degli Europei".