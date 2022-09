Come scrive la Gazzetta, la Juventus riprenderà in campionato domenica 2 ottobre all’Allianz Stadium (ore 20.45) contro il Bologna e per quell’occasione Allegri spera di recuperare Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, tutti e tre rimasti in Italia per curarsi. L’obiettivo è avere la squadra quasi al completo e in questa direzione si va con i due centrocampisti, a parte i lungodegenti Chiesa, Pogba, Aké e Kaio Jorge.