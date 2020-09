Stando a quanto riporta Tuttosport, Moise Kean sarebbe vicino ad un ritorno alla Juventus. Nelle idee di mercato della Juventus, l’attacco dovrà essere rinforzato con il nuovo numero 9 (uno tra Suarez e Dzeko, più defilati Morata e Cavani) e da un quarto centravanti per completare il reparto. Il nome corrispondo all’ex bianconero in forza all’Everton, da giorni in orbita Juve: l’affare – si legge – dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.