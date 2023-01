Tra le incognite della prossima stagione, il riscatto di Leandro, oggi allain prestito dal Paris Saint-Germain. A raccontare le ultime in questo senso è Tuttosport:"Sembra al momento difficile che in ogni caso la Juventus a fine stagione possa comunque chiedere di riscattarlo al club transalpino anche perché nel frattempo si sono fatte valere due mezzali come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli , ormai in pianta stabile con la prima squadra e l’inserimento del sudamericano non è stato sinora impeccabile".