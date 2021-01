Come riportato da Repubblica, per Weston McKennie non ci sono dubbi sull'eventuale riscatto da parte della Juventus. Il giocatore è in prestito dallo Schalke 04, ma non farà ritorno in Bundesliga. Anzi: è pronto a essere blindato dai bianconeri. "McKennie ha collezionato tre gol, un bottino che per un centrocampista è più che normale ma che assume ancora più importanza se si considerano gli avversari: un gol nel derby per agguantare il Toro e far completare il lavoro a Bonucci, un altro a San Siro nel big match con la capolista Milan, l'ultimo domenica contro il Bologna a chiudere la questione dopo il gol di Arthur - le parole riportate dal quotidiano -. Tre saette che alimentano la magia di McKennie: pagato 4,5 milioni per il prestito dallo Schalke 04, a fine stagione serviranno 23,5 milioni più 7 di bonus per riscattarlo. Non poco in questo periodo di Covid, comunque bazzecole rispetto ai 72 più bonus dell'incerto Arthur: se il brasiliano ha rimesso a posto principalmente i conti della Juventus nello scambio di plusvalenze con il Barcellona, l'arrivo dell'americano è stato provvidenziale per Pirlo".