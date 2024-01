Al momento è tutto fermo per il rinnovo di Kenan; laha rinnovato il contratto in autunno, lo riporta Fabrizio Romano. Non c'è urgenza per un ulteriore rinnovo, ci sarà tempo per discuterne. Sarà una priorità, ma non urgente; le discussioni avverranno a partire da febbraio. La situazione attuale indica stabilità contrattuale e la mancanza di un'urgenza imminente per negoziati aggiuntivi. La finestra temporale posticipata offre la possibilità di affrontare in modo ponderato le trattative, evidenziando che la questione sarà affrontata con serenità nei mesi a venire.