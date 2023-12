Ancora da decifrare è il futuro di, argomento che, ragionevolmente, non sarà al centro delle discussioni durante questi giorni festivi. Questo perché non è il momento propizio per avviare una trattativa di rinnovo, la quale sembra distante dall'approdo alla fase conclusiva. Nonostante la mancata presenza di pretendenti "pericolose" la strada non sembra essere sbloccata. L'obiettivo rimane invariato: ridurre e distribuire i costi di un investimento che finora ha superato le aspettative rispetto alle performance del giocatore. Va notato che Vlahovic, per parte sua, non ha mai manifestato il desiderio di cambiare scenario. Le trattative riprenderanno dopo le festività natalizie, momento più propizio. In ogni caso, il meritato panettone sarà gustato a pieno titolo.