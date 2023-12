Adrienè sempre più fondamentale nella Juventus. Anche quest'anno, il francese sta facendo la differenza nel centrocampo della squadra di Max Allegri, magari segnando qualche gol in meno (nel 2022-23 furono in totale 11, ora quasi a metà stagione siamo a 2), ma mettendo sempre in campo un peso specifico importante, per incisività su partite e risultati. Per il futuro, la Juve di Cristiano Giuntoli è sempre più determinata a confermarlo, con la volontà di arrivare presto a un rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.