Come racconta Tuttosport, le prospettive future di Samuel– quelle a tinte bianconere, almeno – passano dal tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto. Approdato a Vinovo nell’estate del 2020, il prodotto forgiato dall’Academy del Chelsea vanta infatti un accordo con la Juventus in scadenza nel prossimo mese di giugno. Le parti hanno già un’intesa di massima e risulta difficile pensare che una big del calcio europeo possa intromettersi con una proposta al rialzo, la fatidica firma però deve ancora essere posta al fondo del documento. Si lavora ai dettagli, tanto a livello di ingaggio quanto di durata del contratto: il club bianconero spinge per un accordo fino al 2027.