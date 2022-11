Tra le piacevoli sorprese della prima parte di stagione della, l'esplosione di, esterno classe 2003 proveniente dalla Next Gen, l'anno scorso in Primavera. Un'esplosione che ha acceso su di lui l'interesse di diversi club europei. In casa bianconera, però, la parola d'ordine é tranquillità: il rinnovo é sempre più vicino.