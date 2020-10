5







di Cristiano Corbo

Bisogna incastrarlo, in qualche modo. Il tanto atteso incontro tra Jorge Antun, agente di Dybala, e la Juventus potrebbe finalmente trovare spazio in questi giorni, ora che la bolla è scoppiata e nessun altro caso pare in arrivo nelle sacre stanze della Continassa. L'agente dell'argentino è a Torino da oltre un mese - si hanno notizie da metà settembre - e le parti hanno avuto contatti frequenti, cordiali, alla base sempre il solito cumulo di buone attenzioni. Ma un accordo no, non è ancora arrivato, perché Paulo e la Juve sono rimasti sulle proprie posizioni.



L'INCONTRO - Non c'è ancora una data, ma le parti attendevano la chiusura del capitolo 'bolla' per fissare finalmente un incontro. Riguardo alla data di scadenza ci siamo: il prolungamento sembra fisso fino al 2024, con possibile opzione per il 2025. Si tratta su cifre alte, molto alte: dall'iniziale richiesta della Joya - si è parlato di 20 milioni -, la Juve sta ancora provando ad abbassare la parte fissa, magari con l'inserimento di bonus specifici. Pure qui: difficile fare previsioni, anche sull'atteggiamento che avranno le parti. Finora certamente insoddisfatte della strada intrapresa in questa trattativa. L'incontro faccia a faccia servirà anche a questo, a guardarsi negli occhi con un'idea chiara su come portare a termine un rinnovo che si annunciava sanguinoso e che per ora resta fedele alla sua fama.