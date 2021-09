Come racconta Calciomercato.com, ​in settimana sono previsti contatti telefonici fra la Juve e l'entourage di, ma un vero e proprio incontro non è stato ancora fissato. Al momento, fra l'offerta del club e la richiesta fatta dal giocatore attraverso i suoi agenti c'è ancora una differenza di almeno un paio di milioni. La Juve in sostanza offre 7-7,5 milioni + 2 di bonus, mentre Antun per Dybala chiede un contratto da 10 milioni + 2 di bonus.