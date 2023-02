Da calciomercato.com, le ultime sul futuro di AngelForse l'Argentina può aspettare. Così Angel Di Maria riflette seriamente su un'altra stagione in Europa. Alla Juve? Non necessariamente. Anzi, per il momento di rinnovo non si è affatto parlato tra la dirigenza bianconera e l'entourage del campione del Mondo. Troppi i punti interrogativi sul futuro, di entrambi. Con un fattore che più avanti potrebbe tornare d'attualità: se Di Maria restasse complessivamente 24 mesi in bianconero, allora alla Juve spetterebbero i vantaggi del Decreto Crescita.