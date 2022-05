Come racconta Gazzetta, si procede per il rinnovo di Mattia De Sciglio, jolly (può giocare anche a sinistra), fedelissimo di Allegri e soluzione da 1,5 milioni a stagione. Al momento, però, il prolungamento non è arrivato, segno che la Juve sta facendo valutazioni ad ampio raggio. Bellanova del Cagliari e l’altro “friulano” Molina piacciono: il secondo prevederebbe un investimento importante, al momento non programmato. Ma il mercato è solo all’inizio.