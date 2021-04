Tra i top player della Juve, c'è un giocatore che passa in secondo piano. Quasi sempre lontano dalle copertine. Segna poco ma è sempre decisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five europea per numero di passaggi decisivi. Si tratta di Juan Cuadrado, un giocatore fondamentale per la Juve di Pirlo ma non solo: perché gli anni passano, gli allenatori cambiano ma il colombiano è sempre lì; titolare fisso di ogni formazione, con ogni modulo. Difende e attacca, sulla fascia destra va come un treno senza mai fermarsi. Si attende, per lui, novità per quanto riguarda il rinnovo di contratto. L'ultimo accordo scadrà nel giugno 2022.