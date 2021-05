Protagonista assoluto contro l’Inter, come del resto per tutto il resto della stagione, Juan Cuadrado muove passi spediti verso la permanenza alla Juventus. Lo confermano anche in Spagna: stando a quanto riporta Todofchajes.com, la trattativa tra l’entourage del terzino colombiano e la Juve sarebbero già iniziato, con il giocatore che avrebbe l’intenzione di restare a Torino il più a lungo possibile.