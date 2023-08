Chiesa resta e sarà il centro della. Ecco, tutto fermo per quanto riguarda le voci di mercato, legate anche alla fase di stallo nel rinnovo di contratto (che scadrà nel 2025), infine la scelta di Massimilianodi proseguire con il 3-5-2 della passata stagione, modulo in cui l’ex viola non si è mai sentito troppo a suo agio. Variabili che avrebbero potuto condizionarne umore e rendimento, e invece non è stato affatto così.