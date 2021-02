Gigi Buffon ci sarà, ancora una volta. Stasera sarà il portierone 43enne a difendere i pali della Juventus contro l’Inter, sfida valida per l’accesso alla finale di Coppa Italia. 43 anni e non sentirli, 43 anni e voglia di continuare a stupire il mondo. Voglia di smettere? Neanche se ne parla. È quanto scrive La Stampa, secondo cui Buffon vorrebbe rinnovare il contratto con i bianconeri per un’altra stagione. Si è calato perfettamente nel ruolo di secondo portiere titolare al fianco di Szczesny, sta bene fisicamente e mentalmente, per questo vorrebbe tenere i guanti a protezione delle sue mani ancora lungo, senza appenderli al chiedo.