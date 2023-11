Stando a Sportitalia, potrebbe allungarsi di un ulteriore anno il nuovo accordo tra lae Gleison. Il club bianconero, infatti, sembra intenzionato a rinnovare il contratto del difensore brasiliano fino al 2029, anzichè fino al 2028 come si vociferava nelle scorse settimane, che tra l'altro è la stessa deadline scelta per esempio per Manuel Locatelli che ha firmato proprio oggi. Per quanto riguarda l'ex Torino, la sensazione è che le condizioni per il prosieguo del "matrimonio" ci siano tutte.