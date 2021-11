Cosa succede sul rinnovo di? Un passo alla volta ha riconquistato la fiducia di Max Allegri, un passo alla volta sta avendo ragione lui nonostante anni deludenti. Juve disposta a proporre il rinnovo, ma al ribasso: l'offerta sarà da 2,5-3 milioni netti bonus inclusi rispetto ai 4 attuali, Mino Raiola è atteso a Torino in questi giorni per discuterne. Il giocatore non gradirebbe la riduzione ma vuole restare, un contratto lungo può convincerlo.