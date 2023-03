Tra i grandi punti di domanda sulla rosa del futuro dellac'è quello legato al destino di. L'infortunio muscolare non dovrebbe più far saltare i piani. Le condizioni per il rinnovo automatico sono ormai ritenute a un passo o forse meno, tra le parti è pronta a iniziare una nuova trattativa per un accordo più lungo ma meno impattante sulla singola stagione.