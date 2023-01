Tra i calciatori in scadenza il 30 giugno 2023, in casa Juve, c'é Alex Sandro. Ad oggi nessun incontro programmato tra entourage del calciatore e dirigenza, ma il calciatore brasiliano potrebbe ugualmente restare in bianconero per un'altra stagione. Nel precedente accordo, infatti, é presente una clausola di rinnovo annuale che scatterà in base alle presenze fatte.