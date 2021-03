1









Paulo Dybala non sta più nella pelle e vuole lasciare alle spalle l’infortunio al ginocchio il più presto possibile. Per farlo, come riporta il Corriere dello Sport, si è sta sottoponendo a delle nuove terapie dalla durata di 10 giorni dal giorno d’inizio. Il termine coinciderà con la vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, sfida in programma il 9 marzo. La Joya è al lavoro per strappare la convocazione proprio per la gara europea.