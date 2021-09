"È atteso per domani il verdetto suldel Napoli contro ladiper due turni. La Corte d’Appello - scrive Tuttosport - ha fissato l’udienza in cui l’avvocato Grassani illustrerà le 22 pagine di memoria in difesa dell’attaccante che potrebbe depositare un video". E il quotidiano aggiunge: "Lo staff legale del Napoli ha chiesto l’audizione dell’arbitro Aureliano. Nel ricorso è stata allegata una decina di fermo-immagine del contatto tra Osimhen e Heymans".