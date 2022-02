Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, aveva fissato il rientro di Dybala per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, prevarrebbe la cautela alla Continassa e l'intenzione sarebbe quella di preservarlo ancora, per averlo a pieno regime dalla prossima di campionato, contro lo Spezia.