Tra gli interrogativi, in vista della partita della Juventus contro il Villarreal, le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore centrale, nella giornata di ieri, si è ancora allenato a parte ed è in fase di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi. Ad oggi, appare particolarmente complicato un suo recupero in vista della partita di mercoledì sera contro il Villarreal.