Si è conclusa intorno alle 18.00 ladel(la prima si è svolta un mese e mezzo fa) che vede imputati, oltre alla, anche 12 ex dirigenti e amministratori, fra cui Andrea, Pavel, Maurizioe Fabio. Fissata già una nuova data, il, mentre è stata rimandata allal'istanza per la, ovvero per lo, dove ha sede la Borsa. Si allungano quindi i tempi processuali: ora l'organo di giustizia ha sino a tre mesi per poter prendere una decisione definitiva su questo fronte.Sospeso in mattinata per permettere alle difese degli imputati di fare le proprie valutazioni dopo che il, in qualità di, aveva chiesto a sorpresa di costituirsi, il dibattimento è ripreso nel primo pomeriggio con la seconda "tranche", quella per le eccezioni preliminari, con la difesa che ha avanzato istanza per la competenza territoriale. Ammessi in qualità di parti civili il, il, ile la, mentre sono stati esclusi alcuni piccoli azionisti.L'udienza è stata di nuovo sospesa intorno alle 15.45, per poi riprendere alle 17.00 e avviarsi verso la conclusione. Tutte le parti civili tranne una (ma la Consob sì) hanno chiesto che a esprimersi sulla competenza territoriale fosse la Cassazione, a cui appunto, come anticipato, è stata poi rinviata l'istanza.