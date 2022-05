Come racconta Gazzetta, il possibile arrivo di Romagnoli allontana dalla Lazio Acerbi, per il quale è diventata insostenibile la situazione ambientale. Per l’ex Sassuolo si sta lavorando ad uno scambio con Rugani con la Juventus. Al momento è solo un’ipotesi che però sta cominciando a prendere forma. Anche perché a Sarri l’arrivo di Rugani non dispiacerebbe affatto. Lo ha avuto ad Empoli e poi pure nella Juve e con lui ha giocato sempre.