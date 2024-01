Come racconta Tuttosport, è praticamente già asfaltata la strada per il ritorno alladi Giorgio, che di recente ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L'ex difensore, che comunque lascerà la California solo a giugno, ha un profilo perfetto per un ruolo da dirigente alla Continassa, e non solo per la laurea in Economia e il master, ma solo a fine stagione si avranno certezze. In casa bianconera, infatti, c'è sempre una certa cautela sulle bandiere in società, con Alexche a sua volta aleggia spesso e volentieri nei discorsi in questo senso ma non sembra così vicino a un ritorno.