Secondo Tuttosport, al momento le offerte, per quanto riguarda, arriveranno invece solo al giocatore, in scadenza a giugno. A oggi non ci sono prospettive di rinnovo, anche per l’ingaggio pesante del colombiano. La Juve aveva proposto di ridurlo un anno fa, quando era scattato il prolungamento automatico di un anno in base alle presenze, spalmandolo su due anni, ma non era stato raggiunto un accordo. Molto improbabile che, malgrado la stima di Allegri, se ne parli quest’anno.