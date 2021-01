Tutto dipende dalla cessione. E anche Papu Gomez alla Juventus dipende esattamente dalle uscite, altrimenti l'entrata non potrà esserci. E' quanto racconta Sky Sport riguardo alla condizione d'esistenza della trattativa tra bianconeri e Atalanta: dopo l'interessamento di Paratici, nessuno è ancora passato all'attacco, cioè all'offerta. E i tempi sono stati prolungati, anche perché di mezzo c'è il campionato e un Milan-Juve per cuori forti. Ecco, le parti ne potranno riparlare tra una settimana. E lì bisognerà capire: se ci sono ancora margini da 'opportunità', e se la posizione di Bernardeschi dovesse ammorbidirsi, a quel punto potrà esserci chance per l'assalto.