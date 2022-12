Come si muove il mercato della, ieri in campo un’oretta da terzino destro nella difesa a 4 nell’amichevole persa 2-0 dal suo Valladolid con l’Athletic, è un 2004 e non è detto che sia subito pronto per il grande salto. Sarebbe più un colpo in prospettiva per superare una concorrenza nutrita, che vede diversi club della Liga e anche qualche italiana (Roma su tutte) alla finestra. Resta aperta la pista che porta a Joakim Maehle dell’Atalanta, l’opzione dell’ultima ora rimane Rick Karsdorp ma solo in prestito. Voci di un possibile interesse della Lazio per Luca Pellegrini , in prestito all’Eintracht, ma di rientro a Torino a fine stagione.