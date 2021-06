La Polonia ha vissuto un Europei sicuramente deludente, con l'eliminazione all'ultimo posto nel girone dietro a Svezia, Spagna e Slovacchia. Ma qualche nota lieta sembra esserci se guardiamo al futuro: il centrocampista 17enne Kozlowski ha ben impressionato e ormai sembra già destinato a lasciare il Pogon Stettino, dove milita attualmente. A ricordarlo è Calciomercato.com, che spiega: "La Juve è in prima linea tra i tanti club interessati, ipotizzando un piano in sinergia con un altro club dove poter giocare con continuità, più complicata l'ipotesi dell'Under 23 per lui. Ci sarà tempo per quello, prima c'è da vincere un'asta internazionale".