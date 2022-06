Come racconta La Gazzetta dello Sport, in questo momento Luca Zanimacchia è conteso tra Parma e Cremonese, la Juventus chiede 3 milioni per l’esterno dell’Under 23 e gli emiliani al momento sono in vantaggio. Due giorni fa, il ds del Parma Pederzoli ha parlato così del calciatore: "L’incontro per Zanimacchia? Ci sono tanti giocatori, è stato un incontro conoscitivo. Piace? È sicuramente un elemento importante che il nostro allenatore conosce bene, però in questo momento non c’è nient’altro".