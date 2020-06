La Juventus potrebbe tornare a fare affari con l’Ajax. L’estate scorsa il rapporto tra le parti diede vita al passaggio di De Ligt in bianconero, questa volta l’argomento del discorso sarebbe Donny van de Beek. Giusto usare il condizionale, perchè Fabio Paratici non lo ha iscritto tra le priorità, ma risulta comunque a cui la Juve presta attenzione. Stando a quanto riporta il Mirror, il club attualmente in vantaggio per l’olandese sarebbe il Manchester United, disposto a sacrificare Andrea Pereira per formare una mediana di primissimo livello, composta da Van de Beek, Pogba e Bruno Fernandes.