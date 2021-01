Il futuro di Sergio Ramos è ancora incerto. Come riporta il portale spagnolo Fichajes.net, non c’è ancora l’accordo tra il capitano e il Real Madrid per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno, e questa distanza fa crescere l’interesse dei top club europei, gradimento ricambiato dallo stesso giocatore. Infatti, Sergio Ramos sarebbe ingolosito da altre quattro realtà nel caso in cui dovesse lasciare la camiseta blanca: il Paris Saint-Germain, la Juventus, il Manchester City e il Liverpool.