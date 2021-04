Qual è il futuro di Cristiano Ronaldo? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport. Il portoghese, impegnato nella corsa al centesimo gol con la maglia della Juventus (al momento è a quota 97), potrebbe però essere agli ultimi sgoccioli della sua esperienza bianconera. Tutto da capire, tutto da vedere. Solo da aspettare. Perché a decidere sarà sempre e solo CR7, che adesso è esclusivamente concentrato sul finire alla grande la stagione alla Juventus. La sensazione è che dipenderà proprio da un'eventuale qualificazione in Champions League. I bianconeri si giocano tutto in questo finale di stagione: anche la possibilità di avere Ronaldo per un altro anno.