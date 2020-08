Nel ritiro della Juventus c'è un giocatore che in bianconero non ha mai giocato, ma non è un nuovo acquisto. Si tratta di Cristian Romero, comprato già lo scorso anno dalla Juve ma nell'ultima stagione lasciato in prestito al Genoa. Adesso, secondo Sky Sport il difensore argentino conterraneo di Dybala (Romero è di Cordoba città, la Joya della provincia) è destinato a rimanere a disposizione di Pirlo, che soprattutto in caso di difesa a 3 avrebbe bisogno di mantenere 6 centrali in rosa. Anche se, come sappiamo, se dovessero arrivare offerte particolarmente interessanti nessuno è incedibile al 100%, neppure Dybala e Ronaldo.