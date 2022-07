Tutti pazzi per. Il centrocampista classe 2001 della Juventus è al centro del mercato con mezza serie A pronta a darsi battaglia: dal Verona alla Sampdoria passando per Torino e Salernitana. Ma nelle ultime ore si è inserito con forza l’ambizioso Monza di Galliani e Berlusconi con ottime possibilità di sbaragliare la concorrenza. Per Calciomercato.com, tra lunedì e martedì il club bianconero incontrerà Galliani per definire i termini dell’operazione: si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.